國泰金建議金融資產證券化 金管會：債權可納入、股權不行

國泰金總經理李長庚昨 (14) 日建議金融資產證券化修法，將股權納入成為證券化標的，認為將有助風電、太陽能發展，對此，金管會今日表示，離岸風電售電契約取得的債權，可以納到金融資產證券化的標的，但股權無法保證有穩定的現金流，因此尚不能成為金融資產證券化標的。

銀行局副局長童政彰說明，金融資產證券化有一個重要前提，就是須保證證券化標的應該提供穩定的現金流，但是國泰金是想將離岸風電投資案設特殊目的公司 (SPV)，再將股權證券化，並以未來售電收入作為證券化收益，不過，股權所分派的現金股利屬非穩定的現金流，公司可能保留盈餘不分配出來，因為沒辦法保證有穩定現金流量，若貿然納入，整套制度就會亂掉。

至於不動產投資信託 (REITs) 修法的進度，事實上在信託 2.0 都有相關規劃，包括涉及到向受益人會的程序、利害關係人交易程序、財報揭露方式，及投資人保護機制等等，都會納入到修法規劃的方向。

而 REITs 轉型相關配套措施，銀行局表示，會因應未來投信投顧法，REITs 可能將採「基金型」跟「信託型」雙軌制，針對信託架構 REITs 轉型為基金架構的商品，也在去年就信託公會啟動，需要配合的條件、程序，還有一些相關的問題。