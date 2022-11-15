永豐曹為實建議金融資產證券化 有助取得永續資金

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行董事長曹為實今 (15) 日表示，台語有句俗話「人兩腳，錢四腳」，透過綠色金融來驅動淨零轉型最快也有效，除了一般的綠色融資，他也建議政府盡快推動金融資產證券化的修法，在資本市場取得永續資金。

曹為實表示，金融業要推動綠色金融，不只是綠色融資、聯貸，更重要是用信託方式推出的電力交易平台，這可讓同業、客戶跟股東知道綠色金融是「有利可圖」的，希望也能創造獲利，因為有了成效，才能夠真正永續。

繼國泰金總經理李長庚昨日建議金融資產證券化修法，曹為實也同樣倡議，他說明，資產證券化有個重要的概念就是「大數原則」，各式各樣、各地各點的綠能都可以結合起來，且大數原則可讓倒帳風險降低，因為有很多電廠包在裡面，發電回報的速度可以做調節，如此融合平均後得到的資產證券化將會達到穩定且長期的回報，更重要的是資產可以「代舊換新」，達到本身就是永續經營的資產證券化的資產池。

曹為實表示，正在與金管會洽談，希望透過業界大家的力量把金融資產證券化做起來，當資產池夠大、融資能力變高，同業間就不會排誰第一、誰第二，而是共同目標讓資產池變第一，讓每個國民、投資者都可以參與，而不是只靠金融業來做，這才是真正永續的意義。

不過，曹為實表示，現行金融資產證券化的修法最大的癥結問題在於土地的取得與核准，尤其對太陽能業者是較大的障礙，相信政府有訂定淨零目標，金融業子彈 (資金) 也夠投資，再者建廠的業者也準備好了，並不缺料，現在只希望盡快釋出不用的土地或可以再使用的土地，甚至垃圾地都可以來利用，就可加速建廠，希望利用市場的力量，讓綠電產能快速提升起來。