【快訊】OKX：將啟動1億美元的項目生態扶持計畫

11 月 15 日，官方消息顯示，OKX 將聯合 OKC 公鏈，啟動 1 億美元的項目生態扶持計畫。在近期突發事件的影響下，部分生態的優質項目出現了流動性等問題，為促進行業生態健康發展，OKX 將集中支持優質項目方進行平滑遷徙，對符合條件的項目方提供生態、技術、流動性等支持。據了解，OKC 是市面上唯一兼容 EVM 與 Cosmos 雙生態的極高性能一層網絡，OKX Web3 Wallet 可支持用户的無缝轉移。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣、以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

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