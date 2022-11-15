【快訊】OKX：將啟動1億美元的項目生態扶持計畫

OKX：將啟動1億美元的項目生態扶持計畫。(圖:shutterstock)
OKX：將啟動1億美元的項目生態扶持計畫。(圖:shutterstock)

11 月 15 日，官方消息顯示，OKX 將聯合 OKC 公鏈，啟動 1 億美元的項目生態扶持計畫。在近期突發事件的影響下，部分生態的優質項目出現了流動性等問題，為促進行業生態健康發展，OKX 將集中支持優質項目方進行平滑遷徙，對符合條件的項目方提供生態、技術、流動性等支持。據了解，OKC 是市面上唯一兼容 EVM 與 Cosmos 雙生態的極高性能一層網絡，OKX Web3 Wallet 可支持用户的無缝轉移。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

* 了解更多 OKX: https://www.okx.com/

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