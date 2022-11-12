〈能源盤後〉中國防疫立場混亂 原油上漲但本周收低

原油期貨價格周五 (11 日) 收高，係因中國放寬新冠防疫規定，以及美國通膨放緩令美元回落。然而，中國能源需求的不確定性仍然存在，本周原油價格仍跌。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.49 美元或 2.9%，收每桶 88.96 美元，但最近月 WTI 期貨價格本周仍跌 3.9%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.32 美元或 2.5%，收每桶 95.99 美元，但本周仍有 2.6% 跌幅。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.6096 美元，但本周仍有 4.6% 跌幅。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 3.5553 美元，本周大跌 9.2%。

12 月交割的天然氣價格下跌 5.8%，收每百萬 Btu 5.879 美元，本周大跌 8.1%。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，中國「完全混亂」的新冠防疫政策正推動石油市場波動。

「中國一邊釋出放寬規定的訊號，但另一邊又重申清零政策。市場還沒決定如何應對中國的新冠疫情反應。」

中國周五宣布，將入境旅客的隔離時間從 7 天縮短至 5 天，其中 3 天居家隔離，且入境旅客只須持有 48 小時內進行一次的 PCR 檢測陰性證明 (先前規定兩次檢測)。

此外，中國當局也取消國際航班的「航班熔斷機制」，即航班若載運乘客中有 5 人以上呈 PCR 檢測陽性，就必須停飛 1 至 2 周之久，現已廢止此規定。

但在這些措施出台之際，中國多地仍實施封控，製造業中心廣州超過 500 萬人被困於家中，多所學校轉為線上教學。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，石油市場情緒仍受中國新冠確診人數上升和預期封控的影響。「中國人口密集地區滾動式封控對流動性和石油需求的不利影響甚至超過了經濟活動。」

「由於交易者對中國這全球最大石油進口國的封控高度敏感，因此這可能暫時抑制石油市場高端的野心。但毫無疑問的是，周五油價比周四好得多。」

周五美元兌大多數貨幣價格回落，持續提供美元計價的石油支撐力。

Innes 表示，「石油自美元疲軟中得到緩解，美國經濟衰退風險大幅重新定價，因為 Fed 升息腳步可能放緩，令軟著陸的可能性上升。」

ICE 美元指數再下降 1.7%。周四美國公布通膨較預期放緩，引領道指大漲 1200 點，創 2020 年 3 月以來最大單日上漲程度。

根據貝克休斯周五公布的數據，本周美國活躍的石油鑽井平台數量連續第二週上升，增加 9 個達到 622 個。

Raj 表示，下周石油交易商將關注周一的 OPEC 月度石油報告，但他預期不會有任何意外，因為上個月甫宣布本月執行的大規模減產，現在衡量該協議的遵循狀況還太早了。

