巴西天氣恢復正常 咖啡市場趨冷

華爾街日報（WSJ）周一（14 日）報導，今年初熱門的商品之一咖啡逐漸降溫，價格在過去一個月內下跌 20% 以上，主因是巴西和印尼等種植區潮濕天氣提高咖啡豐收和供應前景，從而降低咖啡價格。與此同時，美元今年走強也讓許多大宗商品價格承壓。

報導指出，阿拉比卡咖啡豆期貨在過去一個月內下跌 22%，較便宜的羅布斯塔（Robusta）咖啡豆同期下跌 15%。今年 10 月咖啡期貨出現連續 13 個交易日下跌，創 9 年來最久跌期。

咖啡豆價格在今年尾聲出現急遽的逆轉，先前 2 月巴西農作物先後受到乾旱與霜害影響，咖啡期貨價格飆升至每磅 2.58 美元的 11 年高點，儘管隨後有所回落，但 8 月下旬再迎來一波反彈，不過目前價格仍較 8 月的反彈下跌約 30%。最活躍的阿拉比卡咖啡豆期貨合約上周五（11 日）下跌 0.5%，至每磅 1.70 美元。

雖然現在是咖啡豆種植季的初期，但巴西天氣迄今為止對當地居民來說要友善得多。根據金融服務組織 StoneX Group 彙編數據，在過去 45 天內，巴西咖啡豆種植區的降雨量超過季節平均水準。

紐約梅隆銀行旗下牛頓投資管理公司的資深研究分析師 Albert Chu 表示，去年咖啡豆種植區氣候經歷困難的一年後，今年是正常化的一年。該區的潮濕天氣將持續下去，美國氣象局預估反聖嬰現象（La Niña）會持續到 2023 年，而且有 75% 的機率能持續到冬季。

與此同時，儘管美國上周數據顯示 10 月通膨出現降溫跡象，美元今年以來的價格仍保持漲勢。大宗商品往往以美元計價，因此強勢的美元讓其對全球各地的買家來說更加昂貴。