〈台幣〉央行戰熱錢爆巨量 強升2.94角收31.116元

熱錢持續湧入台北股匯市，新台幣兌美元匯率今 (14) 日展開凌厲攻勢，一度強升 3.7 角，往 31 元整數關卡靠攏，終場在央行力阻下，升幅收斂，升值 2.94 角，以 31.116 元作收，攀 2 個月高點，台北外匯市場成交量爆出 27.28 億美元大量。

新台幣匯率上周五飆漲近 5 角，創近 23 年來單日最大升幅，今天熱錢依舊擋不住，盤中升值 3.7 角，最高衝上 31.04 元，終場升值 2.94 角，收在 31.116 元，為今年 9 月中旬以來新高價。不過，央行為避免新台幣升幅過猛，盤中適時介入調節，壓抑升值力道。

台北外匯市場今天成交爆出 27.28 億美元大量，元太外匯市場成交值 5.935 億美元，合計 33.215 億美元。

台股方面，電子族群今天普遍走揚，加上中國祭出金融 16 條支持房市，帶動水泥、鋼鐵等傳產股噴出，加權指數終場上漲 167 點，收在 14174 點，創近 2 個月新高。外資再買超 377 億元，累計近 2 個交易日已大買 865 億元。

中國外匯交易中心發布資料顯示，人民幣兌美元中間價今天報 7.0899，創 9 月底以來新高，較前一交易日調升 1008 點，為 2005 年匯改以來單日最大升幅，離岸人民幣兌美元匯率同步走揚，一度收復 7.06 關卡。

根據央行統計顯示，美元指數今天下跌 0.94%，觀察主要貨幣今天兌美元表現，日元強升 1.22%，人民幣勁揚 1.02%，新台幣也狂升 0.94%，歐元升 0.79%，新加坡幣小幅走升，不過，韓元漲勢中斷翻貶 0.57%。