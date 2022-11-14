〈陸港盤後〉中國央行出手救房市 投資人不領情

中國 A 股三大指數周一（14 日）收盤同步走低，滬指跌 0.13%，中國央行與銀保監會發布支持建商「金融 16 條」，為今年來最大房市支持政策，但投資人似乎不領情。

滬指周一收盤跌 0.13% 報 3,083.4 點，深成指跌 0.24% 報 11,113.46 點，創業板指大跌 1.25% 報 2,375.21 點；兩市成交額合計人民幣（下同）1.0673 兆元，「北向資金」淨買入 166.02 億元。

醫藥、醫療保健、金融、房地產類股強勢拉升，旅遊、酒店餐飲、航空、汽車、釀酒、石油等族群齊跌。

香港恒生指數收盤勁揚 1.7%，恒生科技指數勁漲 1.8%。

中國央行、銀保監會上周五印發「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」內部通知，包括六大方面、16 條具體措施。第一財經報導，多名消息人士已確認該文件真實性，北方某省市銀保監局透露，已於上周六下午收到文件，並按要求轉給各銀行、保險機構。

該通知顯示，中國政府要求金融機構對國有、民營建商要一視同仁，並鼓勵金融機構與建商自主協商，透過存量貸款展期、調整還款安排等方式，促進建案完工。

政府說，自通知印發日起，未來半年內到期的貸款，可允許超出原規定，多展期一年。

該通知顯示，央行和銀保監會要求各地政府實施好差別化房貸政策，合理確定個人房貸頭期款比率和貸款利率政策下限，以支持剛性和改善性住宅需求。

麥格理集團（Macquarie）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）說，這是重大政策鬆綁，中共「二十大」落幕後，各方面政策變化空間似乎增加，包括中國經濟兩大阻力：「清零」政策和房地產。

不過，北京智庫中國金融四十人論壇的研究顯示，中國頭九個月新增家庭儲蓄增加人民幣 13.2 兆元（1.8 兆美元），使儲蓄總額改寫歷史新高，原因是定期存款較 2020 年與 2021 年平均水準大增 3.8 兆元，顯示民眾傾向於將錢存在銀行，而非買房，凸顯決策官員面臨的挑戰。