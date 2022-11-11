寶成擺脫越南疫情陰霾 前三季每股賺5.23元創新高

製鞋大廠寶成 (9904-TW) 今 (11) 日公布財報，第三季稅後純益 57.28 億元，季增 13.2%、年增 124%，每股純益 1.94 元，前三季稅後純益 154.2 億元，年增 23.2%，每股純益 5.23 元，第三季、前三季獲利皆創新高。

寶成第三季營收 689.7 億元，季增 0.9%、年增 51.2%，毛利率 25.2%，季增 2.1 個百分點、年增 5.2 個百分點，營益率 5.2%，季增 1.7 個百分點，較去年同期虧轉盈，稅後純益 57.28 億元，季增 13.2%、年增 124%，每股純益 1.94 元。

寶成前三季營收 2045.8 億元，年增 12.8%，毛利率 24.1%，年減 0.37 個百分點，營益率 4.2%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 154.2 億元，年增 23.2%，每股純益 5.23 元。

寶成逐步走出去年越南疫情干擾，加上強勁需求帶動，今年出貨量大幅成長，寶成今年前三季全球出貨 2.13 億雙鞋，年增 19%，每雙單價 20.61 美元，年增 11.08%，帶動前三季製鞋業務營收去年同期成長 36.8%，營收比重達 36.8%。

通路業務方面，由於疫情持續影響，加上政府維持嚴格防疫政策，導致通路客流量下降、物流服務受阻，拖累通路業務前三季營收較去年同期下滑 18.8% 至 635.29 億元，比重降至 31.1%。

寶成近期也公布 10 月營收 236.5 億元，月增 3.4%、年增 36.7%，累計前 10 月營收 2282.2 億元，年增 14.8%；其中製鞋業務持續表現強勁，通路業務也已連兩個月正成長。