〈能源盤後〉美通膨放緩 美元回落 原油4日來首見上漲

原油期貨價格周四 (10 日) 收高，為 4 個交易日來首見，係因美國數據透露通膨放緩跡象，促使美元回落，並提高聯準會 (Fed) 縮減升息幅度的可能性。

然而，由於中國需求和原油庫存增加令市場擔憂，本周石油價格仍然走低。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 64 美分或近 0.8%，收每桶 86.47 美元，本周迄今仍約跌 6.6%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.02 美元或 1.1%，收每桶 93.67 美元。

12 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.9%，收每加侖 2.5663 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 3.5694 美元。

12 月交割的天然氣價格上漲 37 美分或 6.4%，收每百萬 Btu 6.239 美元，3 個交易日來首次上漲。

市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「在消費者物價指數 (CPI) 冷卻後，石油價格擺脫了來自中國的負面影響。」

美國周四公布，10 月 CPI 上升 0.4%，低於預期，且年度通膨率自 8.2% 下降至 7.7%，創下 1 月以來最低通膨水準。

Flynn 指出，「在低於預期的 CPI 數據公布後，石油一些阻力如美元走強、對 Fed 更積極升息的擔憂情緒..... 這些都緩和下來了。」

「但另一方面，中國對新冠疫情的清零政策會有什麼變化仍存在不確定性。我認為，一旦我們看到中國開始重啟經濟的任何跡象，都可能劇烈改變動能，並真正推漲油價。」

然而，OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，總體而言，本周原油價格遭受重創，因為中國新冠確診病例增加，削減了當局放寬「清零」封控限制的期待。

「雖然近幾周的臆測都聚焦在中國放寬防疫限制的可能性上，這令陸股和油價均上漲，但現實情況是確診人數增加，封控限制重啟，以及大規模核酸檢測再現。」Erlam 說。

與此同時，天然氣期貨周四收盤漲幅超過 6%，此前連續兩個交易日下跌。

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (11/4 止) 美國天然氣供應量增加 790 億立方英呎，略低於分析師預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 820 億立方英呎。