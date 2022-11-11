財訓所經典檔案展登場 總統蔡英文授課照片首度曝光

財政人員訓練所今 (11) 日舉辦經典檔案展，財政部蘇建榮致詞時感謝財政團隊的專業貢獻，讓我財政得以挺過疫情衝擊，值得一提的是，今天的檔案展也意外出現總統蔡英文在 30 年前在財訓所開班授課的照片。

財訓所自民國 58 年 10 月創設以來，成立已經超過 50 年，今天登場的經典檔案展由蘇建榮率領政務次長莊翠雲、李慶華、賦稅署署長許慈美、國庫署署長蕭家旗與財訓所所長許寧佑等人共同出席。

蘇建榮致詞時提到，財訓所規模雖然不大，但卻是培育專業財政人員的重要推手，就像現在市場最重視的半導體，也是需要人才培訓，強調「沒有人才培訓，就什麼都沒有」。

蘇建榮還以疫情時期，我財政韌性說明人才培育的重要性。他指出，靠著政府團隊穩健基礎，讓我在這幾年仍可挺過 COVID-19 疫情衝擊，而這些正是眾人一起努力的成果，期許財訓所繼續秉持創新思維，厚植國際實力。

蘇建榮表示，財訓所辦理課程涵蓋賦稅、關務、國庫、國際財政、國產、促參等專業講座，以及法規、外語人才訓練，累計已開辦 7000 多個班次，培訓學員超過 42 萬人次，藉此提升精進新進人員的專業領域。

值得一提的是，經典檔案展所陳列歷年開班授課與人才培訓檔案外，其中一張是總統蔡英文在民國 81 年，擔任經濟部國際經濟組織首席法律顧問時，擔任財訓所「我國國際貿易政策」講座講師的照片，也吸引蘇建榮拍照留念。



