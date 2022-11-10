〈能源盤後〉美原油庫存意外大增 一個月來最巨增量 原油連3跌

原油期貨價格周三 (9 日) 連續第三個交易日收低，係因美國官方數據顯示，上周國內原油供應量意外上升，且創一個月來最大上升程度。同時，市場對中國需求減弱的擔憂情緒也令油價承壓。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.08 美元或 3.5%，收每桶 85.83 美元，為最近月 WTI 原油自 10 月 25 日以來最低收盤價。本周頭 2 日已累積下跌 4%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.71 美元或 2.8%，收每桶 92.65 美元，為 10 月 20 日以來最低收盤價。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 2.5446 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3%，收每加侖 3.6563 美元。

12 月交割的天然氣價格下跌近 4.5%，收每百萬 Btu 5.865 美元，連續第二日收低。

市場驅動力

能源資訊署 (EIA) 公布，上周 (11/4 止) 美國原油庫存增加 390 萬桶，石油隨即延續周三早盤跌勢。此前 EIA 數據顯示，美國戰略石油儲備 (SPR) 減少 360 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，原油庫存增加程度超過能源部上周釋出的 SPR 數量，係因美國原油出口量下降、進口量上升，以及國內產量提高。

上周美國原油庫存增加 390 萬桶，為 10 月 7 日以降最大單周增加程度 (10 月 7 日止的當周增加 990 萬桶)。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周原油供應減少 70 萬桶。美國石油協會周二公布，上周原油庫存增加 560 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油供應下降 90 萬桶，以及蒸餾油供應減少 50 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周汽油供應下降 120 萬桶，以及蒸餾油供應減少 90 萬桶。

「儘管蒸餾燃料石油出口增加 52.5 萬桶 / 日，但國內需求疲軟和煉油廠產量增加，令上周蒸餾油供應下降程度縮限在僅 50 萬桶。」Vincent 說。

EIA 公布，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存減少 100 萬桶，而國內石油總產量增加 20 萬桶 / 日，達到 1210 萬桶 / 日。

EIA 在周二發布的月報中上調今明兩年熱燃油和柴油的價格預測。

該報告稱，美國蒸餾油的供應量在 10 月底時的庫存處於 1951 年來任何 10 月份的最低水準。(蒸餾油最主要用作柴油和熱燃油)

OANDA 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，儘管 OPEC+ 11 月起已啟動減產，且中國防疫限制可望縮減，但近日石油和天然氣價格仍走跌，係因北京當局的「動態清零」防疫政策立場迄今未有鬆動，令能源價格承壓。

中國 10 月消費通膨放緩，同時工廠出廠價格較去年同期下降，為近 2 年來首見，反映出內需轉疲，經濟進一步冷卻。

