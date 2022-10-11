ViewSonic擴大投資台灣 將設南台灣辦公室招募逾百人

視訊教育方案商優派 (ViewSonic) 今 (11) 日宣布擴大投資台灣，除將南下高雄設立南台灣辦公室外，也計畫在台灣擴大招募百位人才，鎖定軟硬體研發、雲端、大數據、AI、教育元宇宙等應用領域人才，進一步強化研發實力、技術能量。

ViewSonic 營運長韓敏珠表示，看好台灣深厚的軟硬體科技研發實力、製造能力，在台灣設置全球研發中心，發展創新技術與產品，並打造相關解決方案，期望透過這次擴大招募、同步拓點高雄，網羅更多優秀的台灣人才，並用科技改變教育的未來。

ViewSonic 說，台灣除了是 ViewSonic 全球研發中心外，同時也是 ViewSonic 全球最新技術應用基地，透過與生態系、產業夥伴的深度合作，發展創新的示範性應用，連結全球市場。

ViewSonic 自 2017 年投入教育科技至今，已躍居全球智慧互動數位白板領導品牌，myViewBoard 數位教學平台也在全球擁有超過 700 萬個註冊用戶，在台灣，更有逾 97% 中小學註冊 myViewBoard 學校版帳號，此外，因應全球數位教育轉型，今年也推出 UNIVERSE 教育元宇宙平台，期望解決傳統視訊教學缺乏互動性的痛點。

營運方面，ViewSonic 先前指出，雖然今年整體消費市場確實較去年下滑，但 Viewsonic 已提早因應市場變化、管控庫存，加上部分客群來自商用市場 (B2B)，因此抵銷部分消費市場衰退，全年來看，預期今年營運仍將優於去年，但成長幅度也會較去年收斂。