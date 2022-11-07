盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉2.71%報11.3元，成交45張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速2.71%，07日09:06報11.3元，成交45張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲15.11%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲6.86%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+20 張
- 外資買賣超：+21 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：0 張
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近5日籌碼
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+7.35%
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投組標的成分
40%
3207
20%
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20%
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