盤中速報 - 康控-KY(4943)急跌-2.25%報10.9元，成交15張

康控-KY(4943-TW)近5分K跌速2.25%，09日09:14報10.9元，成交15張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲8.5%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.8%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-47 張
- 外資買賣超：-47 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-8 張
- 融券增減：0 張
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