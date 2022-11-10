盤中速報 - 長榮(2603)急拉2.01%報151.5元，成交11,803張

長榮(2603-TW)近5分K漲速2.01%，10日09:08報151.5元，成交11,803張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長榮(2603-TW)近5日股價上漲8.39%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲7.1%。台灣加權指數上漲4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,227 張
- 外資買賣超：+7,634 張
- 投信買賣超：+2,136 張
- 自營商買賣超：+457 張
- 融資增減：-1,829 張
- 融券增減：-231 張
最新相關新聞
長榮(2603-TW)近5分K漲速2.01%，10日09:08報151.5元，成交11,803張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長榮(2603-TW)近5日股價上漲8.39%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲7.1%。台灣加權指數上漲4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.79%
$12,579
原投組報酬率
+17.65%
$11,765
投組標的成分
40%
6532
20%
6104
20%
3141
10%
6719
10%