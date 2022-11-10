盤中速報 - 長榮(2603)急拉2.01%報151.5元，成交11,803張

長榮(2603-TW)近5分K漲速2.01%，10日09:08報151.5元，成交11,803張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

長榮(2603-TW)近5日股價上漲8.39%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲7.1%。台灣加權指數上漲4.11%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+10,227 張
  • 外資買賣超：+7,634 張
  • 投信買賣超：+2,136 張
  • 自營商買賣超：+457 張
  • 融資增減：-1,829 張
  • 融券增減：-231 張

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