台股重登13300點 三大法人買超95.85億元 外資續回補

美股費半指數周一收高，台股今 (8) 日開高走高，權王台積電領軍電子股上攻，大盤一度逼近 13400 點關卡，航運股也獲得買盤青睞，加權指數終場上漲 124 點，收在 13347 點，續寫 1 個月新高，成交值進一步放大至 2227 億元。

在法人動態方面，外資繼昨天買超 92 億元後，今天再加碼 90.88 億元；投信買超 13.44 億元，連 9 買；自營商賣超 8.47 億元。三大法人合計買超 95.85 億元。

上市半導體類股指數今天上漲 1.64%，權王台積電強勢大漲 2.31%，逼近 400 元大關，但聯發科尾盤後繼無力，終場以平盤價 620 元作收 ；此外，國巨、華碩、研華、矽力等電子指標股，都在盤上表現。

貨櫃航商長榮今天股價一度勁揚 6%，終場漲幅收斂至近 3%，陽明同步上漲近 2%，台驊投控、慧洋 - KY、新興、中航等航運股也都表現不俗；航空雙雄在解封效應帶動下，長榮航股價勁揚近 4%，華航收漲約 2%。

11 月上旬電視面板報價持續走揚，各尺寸平均小漲 1 美元，驅動 IC 業者可望擺脫營運逆風，敦泰及天鈺今日在買盤追捧下，雙雙衝上漲停板，聯詠盤中也大漲近半根停板，但終場漲幅縮至 1.6%。

ABF 載板三雄也成為盤面焦點，欣興盤中一度大漲 7%，終場漲幅收斂至 4% 內，南電、景碩漲幅同步縮小至 2% 左右。PCB 族群普遍走揚，包括健鼎、金像電、志超等。