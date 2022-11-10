盤中速報 - 環球晶(6488)急拉2.11%報412.0元，成交843張

環球晶(6488-TW)近5分K漲速2.11%，10日09:08報412.0元，成交843張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
環球晶(6488-TW)近5日股價上漲10.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.02%。櫃買指數上漲3.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+723 張
- 外資買賣超：+391 張
- 投信買賣超：+375 張
- 自營商買賣超：-43 張
- 融資增減：-194 張
- 融券增減：+79 張
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+35.12%
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原投組報酬率
+28.49%
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投組標的成分
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6532
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