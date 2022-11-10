盤中速報 - 佰研(3205)股價大漲至44.7元，漲幅達7.45%

佰研(3205-TW)10日09:04股價上漲3.1元，報44.7元，漲幅7.45%，成交256張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價下跌5.56%，櫃買指數上漲3.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,484 張
- 外資買賣超：-1,485 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+100 張
- 融券增減：-71 張
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