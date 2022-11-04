盤中速報 - 佰研(3205)急跌-2.31%報42.2元，成交321張

佰研(3205-TW)近5分K跌速2.31%，04日09:09報42.2元，成交321張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佰研(3205-TW)近5日股價上漲16.04%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.18%。櫃買指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,502 張
- 外資買賣超：-1,503 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+84 張
- 融券增減：+93 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.88%
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原投組報酬率
+25.19%
$12,519
投組標的成分
40%
3454
20%
6153
20%
4931
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5258
10%