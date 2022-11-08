盤中速報 - 佰研(3205)急拉2.11%報43.65元，成交254張

佰研(3205-TW)近5分K漲速2.11%，08日09:37報43.65元，成交254張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佰研(3205-TW)近5日股價上漲16.05%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.19%。櫃買指數上漲5.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,764 張
- 外資買賣超：-1,764 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+136 張
- 融券增減：+70 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.83%
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原投組報酬率
+27.40%
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投組標的成分
40%
2727
20%
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20%
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