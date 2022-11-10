〈貴金屬盤後〉美元在CPI公布前反彈 金價連日漲勢中斷 

美元在美國周四的 10 月消費者物價指數 (CPI) 公布前回升，使黃金期貨連日漲勢在周三 (9 日) 中斷，從盤中觸及的一個月高點下滑。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 2.30 美元或 0.1%，報每盎司 1713.70 美元，盤中一度漲至 1725.80 美元。

FTXM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說，黃金周二突破 1700 美元心理關卡之後，多頭似乎重掌旗鼓，但是，貴金屬的短期展望仍將受制於基本面因素。

美國期中選舉持續開票，共和黨和民主黨處於爭奪國會控制權的激烈競賽中。Otunuga 說，參議院權力平衡的任何變化，將影響美元，進而影響金價。

周三盤中，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.8% 至 110.507，從前日觸及的 9 月以來最低點回升。美元升值不利於美元計價的大宗商品，因為海外投資人須以更高成本買進。

Sevens Report Research 說，雖然黃金多頭為之一振，但是金價必須漲到比 10 月初高點更高的水準，才能打破 3 月迄今承受的壓力。

該團隊說：「技術面來看，黃金還有很多功課要做，首先是突破 10 月初的每盎司 1735 美元高點。如此一來，我們才能安心的認定趨勢已經反轉。但預測美元或美債殖利率已經觸頂的時機，還不成熟。」

投資人正在等待周四的 CPI 報告。Otunuga 說：「如果 CPI 年增率超越預期，尤其是再次引發對聯準會 (Fed) 大幅升息的預期，黃金可能再次暴露在賣壓當中。」

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