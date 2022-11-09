〈陸港盤後〉中國PPI近兩年來首降 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周三（9 日）收盤同步走低，滬指跌 0.53%，原因是 10 月生產者物價指數（PPI）近兩年來首度下降，凸顯中國通縮風險升高。

滬指周三跌 0.53% 報 3,048.17 點，深成指跌 0.79% 報 11,055.29 點，創業板指大跌 1.36% 報 2,399.34 點；兩市成交額合計人民幣 7,787 億元，「北向資金」淨賣出 6.84 億元。

醫藥、旅遊、房地產等族群走高，保險、軟體、煤炭、釀酒、券商等族群下跌。

香港恒生指數收盤大跌 1.2%，恒生科技指數重挫 1.89%。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，10 月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升 2.1%，升幅不如 9 月的 2.8%，也遜於經濟學家預估的 2.4%。扣除波動較大的食品和能源價格，核心 CPI 保持在 0.6% 的水準。

上月 PPI 較一年前降 1.3%，遠不如 9 月的攀升 0.9%，為 2020 年 12 月以來首次下降。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，部分行業的需求升溫，PPI 與前月相比小幅上揚，但與去年同期相比，由於對比基期較高，PPI 由漲轉降。

在各國央行頻頻升息之際，今年來中國的 CPI 和 PPI 一直處於低檔，房市危機蔓延與疫情反覆，重創中國的需求，也打擊信心。

仲量聯行首席經濟學家龐溟預料，PPI 將持續下降。他說，在內需和出口需求疲弱的情況下，中國可能開始要與迫在眉睫的通縮風險激戰。

彭博經濟經濟學家曲天石則認為，中國 10 月物價數據發出強烈通縮信號。PPI 自 2020 年底以來首次下降，顯示全球經濟成長放緩，CPI 減速也表明「清零」政策影響內需。他說：「隨著國內外需求減弱，我們預計中國在未來一兩季將面臨通縮壓力」。