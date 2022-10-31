盤中速報 - 鈺創(5351)急跌-2.12%報34.6元，成交10,927張

鈺創(5351-TW)近5分K跌速2.12%，31日09:34報34.6元，成交10,927張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價上漲11.31%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.4%。櫃買指數上漲0.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,916 張
- 外資買賣超：-2,490 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+574 張
- 融資增減：+1,111 張
- 融券增減：+1,217 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
2364
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