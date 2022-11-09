盤中速報 - 國巨(2327)股價大漲至421.5元，漲幅達7.12%

國巨(2327-TW)09日10:34股價上漲28元，報421.5元，漲幅7.12%，成交4,848張。
國巨(2327-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。
近5日股價上漲3.83%，台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+223 張
- 外資買賣超：-592 張
- 投信買賣超：+713 張
- 自營商買賣超：+102 張
- 融資增減：+295 張
- 融券增減：-45 張
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