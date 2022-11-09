盤中速報 - 國巨(2327)股價大漲至421.5元，漲幅達7.12%

國巨(2327-TW)09日10:34股價上漲28元，報421.5元，漲幅7.12%，成交4,848張。

國巨(2327-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。

近5日股價上漲3.83%，台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+223 張
  • 外資買賣超：-592 張
  • 投信買賣超：+713 張
  • 自營商買賣超：+102 張
  • 融資增減：+295 張
  • 融券增減：-45 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.27%

$12,927

原投組報酬率

+20.62%

$12,062

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    奇偶

    3356

  • 20%

    新盛力

    4931

  • 10%

    昇銳

    3128

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞