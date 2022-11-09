盤中速報 - 南電(8046)急拉2.19%報233.0元，成交11,797張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.19%，09日09:49報233.0元，成交11,797張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南電(8046-TW)近5日股價上漲5.04%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.8%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,898 張
- 外資買賣超：+532 張
- 投信買賣超：+1,332 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：+449 張
- 融券增減：-90 張
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