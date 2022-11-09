盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.19%報37.4元，成交3,098張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.19%，09日09:16報37.4元，成交3,098張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌2.56%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.42%。台灣加權指數上漲2.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+615 張
- 外資買賣超：+463 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+152 張
- 融資增減：-329 張
- 融券增減：-102 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.87%
$13,687
原投組報酬率
+26.87%
$12,687
投組標的成分
40%
8996
20%
3356
20%
4931
10%
3128
10%