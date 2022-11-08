〈能源盤後〉中國仍堅持清零政策 市場期待落空 原油收低

原油期貨價格周一 (7 日) 收低，係因交易者權衡中國改變新冠防疫政策的可能性，這將影響中國的能源需求。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 82 美分或 0.9%，收每桶 91.79 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 65 美分或 0.7%，收每桶 97.92 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 3%，收每加侖 2.6531 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 3.7811 美元。

12 月交割的天然氣價格大漲 8.5%，收每百萬 Btu 6.944 美元，創最近月天然氣期貨自 10 月 6 日以來最高收盤價。上周五天然氣漲逾 7%。

市場驅動力

中國可望放寬防疫政策的臆測是提振上周原油期貨價格的原因。然而，周末新聞報導指稱，中國當局很大程度上仍堅持輕零政策。

路透報導，中國衛生官員周六表示，中國將堅持其「動態清零政策」，而被問及近期政策是否可能變化時，中國國家疾控局官員胡翔稱國家的措施「完全正確，且是最具經濟和效益的政策」。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「石油市場對需求前景仍有一些緊張，我們想更了解中國重啟的計畫。」

中國因奉行嚴格的防疫政策，導致多處大型城市和地區屢遭封控，向來被視為是拖累原油需求的原因之一。

Flynn 指出，中國放寬防疫政策的希望落空，但油價卻力抗下行壓力，係因《華爾街日報》的一篇報導似乎表明「就重啟來說，似乎存有一些迴旋餘地。」

他表示將密切關注周三將發布的美國石油供應報告中的需求數據與石油產量數據，因為煉油廠不願意在「不明確的環境下」提升石油產量。

分析師也指出中國 10 月的貿易數據。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，中國 10 月原油進口量平均 1020 萬桶 / 日，自 9 月的 983 萬桶 / 日上升，也高於去年同期 890 萬桶 / 日的記錄，並為 5 月以降最高單月進口數據 (5 月進口量為 1083 萬桶 / 日)。

然而，今年至 10 月底，中國原油進口量較去年同期下降 2.7% 至平均 997 萬桶 / 日。

Flynn 周一報告寫道：「中國突然進口大量石油一定是有原因的，他們可能正為某種形式的經濟重新開放做準備，或者至少為冬天做準備，無論哪種都好，重要的是全球石油供應仍相當緊繃，沒有出錯餘地，中國需求有任何增加，都將讓供應狀況更緊繃。」

天然氣反彈上漲

施耐德電氣高級商品分析師 Christin Kelley 報告中表示，在氣溫預告下降的背景下，天然氣延續近期漲勢。

「本周一場冬季風暴將席捲西北部，可能帶來相當寒冷的空氣與 2 英呎的降雪。此外，NOAA 預測，自 11 月 12 日至 20 日，幾乎整個下 48 個州都將處於低於正常水準的氣溫，這將提高天然氣取暖需求，並驅動市場狀況更緊繃。」