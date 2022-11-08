台企銀10月獲利12.28億元 創歷史新高

台企銀 (2834-TW) 自結 10 月稅後純益 12.28 億元，累計前 10 月稅後純益 83.16 億元、年增 93.75%，不論單月或前 10 月淨收益、各項提存前稅前淨利、稅前淨利、稅後淨利等財務數據表現創歷史新高紀錄。

台企銀延續前三季業績走揚的氣勢，10 月稅後純益 12.28 億元，較 9 月成長 43.66%，突破前次新高創下有史以來單月獲利最高紀錄，

台企銀表示，今年前 10 月合併累計自結淨收益 237.38 億元，較去年同期成長 18.34%；各項提存前稅前淨利 116.24 億元，較去年同期成長 25.11%；稅前盈餘 99.92 億元，較去年同期成長 103.58%；稅後純益 83.16 億元，較去年同期成長 93.75%，表現皆續創歷年同期新高紀錄。

台企銀分析，前三季受惠市場升息，挹注利息淨收益不斷攀升，且財富管理手續費收入持續增加；此外資產品質較過往大幅改善，風險承擔能力提升，整體經營績效穩定成長。

台企銀前 10 月合併每股稅前盈餘 1.24 元，合併每股稅後盈餘 1.04 元，合併每股淨值 12.43 元，今年多元獲利策略效益顯現，將力拚全年營收與獲利再攀巔峰。



