台企銀下半年三招擴大利差 成長動能可望延續

台企銀 (2834-TW) 今 (8) 日召開線上法說會，受惠市場升息，多元獲利策略效益顯現，今 (2022) 上半年獲利創歷年同期新高，展望下半年，將持續透過「調整存放款結構」等三招擴大利差，並將以「類金控」模式攬客提升手續費收入，成長動能可望延續。

台企銀今年上半年合併累計自結淨收益 129.26 億元，各項提存前稅前淨利 60.37 億元，年增 16.34%，稅後純益 41.61 億元，年增率高達 66.51%，皆創歷年同期新高。

台企銀副總陳紹晃表示，今年上半年雖歷經全球通膨加劇、股債市大幅震盪等干擾，該行整體營收及獲利仍創下歷年同期新高，優異表現受投資人青睞，上個月除權息後僅花 7 個交易日填權息。

展望下半年，陳紹晃表示，受到美國持續升息打擊通膨影響，預期台灣央行也會跟進升息，放款規模會持續擴大，將透過「調整存放款結構，以中小企業為核心持續創造多元獲利，提高獲利降低成本」等三招以擴大利差，努力提存活存比，下半年獲利成長動能可望延續

手續費收入方面，陳紹晃表示，除了鞏固舊有的中小企業客戶，也會橫向擴展新客源，包括都更、危老重建等，並且將衝刺保障分期繳保險為主軸、加上定期定額基金、海外債等，不僅希望可以達到財富管理手續費預算，也將以「類金控」模式提升客群黏著度。

台企銀受惠升息循環帶來的利差紅利，加上該行存放業務規模持續擴大，今年至第二季利息淨收入達 98.20 億元，較去年同期成長 12.69%，大幅挹注收益增長；另外，該行上半年手續費淨收益較去年同期成長超過 4 成，達 21.15 億元，其中保險手續費收入成長率更是高達 256.45%，成為推升第二季獲利的主要動能。

陳紹晃進一步指出，在升息趨勢下，截至 6 月底存放利差 1.34%、淨利差 0.95%，雙雙較第一季增加 5bps，主要是受惠台美啟動升息循環，拉大利差所致。