〈台塑四寶業績發表〉台塑估Q4成長 台化看明年Q2市況才會好轉

台塑四寶今 (8) 日公布 10 月營收並釋出後市展望，台塑 (1301-TW) 在產能持續回升下預計第四季仍將成長，台化 (1326-TW) 對後市較為悲觀，預計明年第二季市況才會反彈，至於台塑化 (6505-TW) 則預期，未來油價將區間整理。

台塑

台塑董事長林健男表示，中國寧波解封帶動本月產量提升，同時寧波 EVA 廠、美國的 HDPE 廠也歲修完畢投產，11 月產量提升將帶動營收增加，第四季受惠歲修廠數大幅減少，石化產品價格落底，營運預計將優於第三季。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，預計 11 月營收將持平，第四季也將持平第三季；其中，主要業務中，電子材料將進入傳統淡季，消費性電子市況未見好轉，供應鏈持續調整庫存；化工產品受乙二醇疲軟市況、丙二酚產量減少影響，11 月、第四季將衰退，塑膠加工品則可望成長。

台化

台化董事長洪福源則指出，各國去庫存仍然進行中，市場觀望氣氛更濃厚，預計 11 月營收將持續衰退，整體第四季將低於前季，目前市況將持續至明年第一季，第二季才可望出現轉機。

台塑化

針對後市油價變化，台塑化總經理曹明認為，12 月初歐盟將開始禁運俄羅斯原油，預期年底俄羅斯原油日產量將下滑 60 萬桶，提供油價下檔支撐，但中國持續動態清零，油價上檔也面臨壓力，油價料將盤整波動。

營運方面，曹明表示，看好歐洲禁運石油禁令帶動歐洲柴油需求，有助亞洲柴油價差表現，汽油方面，適逢美國駕車淡季預計汽油價差將疲弱；輕裂解下游持續疲軟，價格維持低檔。