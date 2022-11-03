盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.1%報16.9元，成交3,852張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.1%，03日11:03報16.9元，成交3,852張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康那香(9919-TW)近5日股價上漲17.76%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲4.38%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,215 張
- 外資買賣超：+3,209 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+23 張
- 融券增減：+442 張
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