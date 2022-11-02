盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.29%報17.7元，成交6,078張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.29%，02日10:27報17.7元，成交6,078張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康那香(9919-TW)近5日股價上漲9.51%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲4.47%。台灣加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,244 張
- 外資買賣超：+3,208 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+35 張
- 融資增減：-87 張
- 融券增減：+238 張
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+27.61%
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原投組報酬率
+20.83%
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投組標的成分
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3289
20%
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