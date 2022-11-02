盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.29%報17.7元，成交6,078張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.29%，02日10:27報17.7元，成交6,078張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價上漲9.51%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲4.47%。台灣加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,244 張
  • 外資買賣超：+3,208 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+35 張
  • 融資增減：-87 張
  • 融券增減：+238 張

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