盤中速報 - 仲琦(2419)急拉2.86%報27.1元，成交2,850張

仲琦(2419-TW)近5分K漲速2.86%，08日09:23報27.1元，成交2,850張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
仲琦(2419-TW)近5日股價上漲4.84%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌1.31%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,024 張
- 外資買賣超：-1,662 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+638 張
- 融資增減：+666 張
- 融券增減：-152 張
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AI優化後報酬率
+35.95%
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原投組報酬率
+28.31%
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投組標的成分
40%
2727
20%
8996
20%
8932
10%
3141
10%