盤中速報 - 仲琦(2419)急拉2.86%報27.1元，成交2,850張

仲琦(2419-TW)近5分K漲速2.86%，08日09:23報27.1元，成交2,850張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

仲琦(2419-TW)近5日股價上漲4.84%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌1.31%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,024 張
  • 外資買賣超：-1,662 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+638 張
  • 融資增減：+666 張
  • 融券增減：-152 張

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