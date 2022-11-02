〈仲琦法說〉部分客戶訂單到明年底 營收可望連兩年創高

仲琦 (2419-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長黃文芳表示，多市場策略布局開始發酵，今年營收可望創新高，至於明年，目前部分客戶訂單看到年底，明年將較今年雙位數成長，可望連續 2 年創新高。

黃文芳表示，受惠北美新產品導入，以及中南美洲、歐亞市場積極拓展，帶動今年業務規模成長、產品組合優化，第四季可望保持強勁，今年整體營收將較去年成長超過 2 成，獲利也同步好轉。

近期電信商紛紛調整資本支出計畫，市場擔憂明年需求是否出現隱憂，黃文芳指出，產業經歷缺料、下游拉貨、產品漲價等階段後，勢必會遇到調整期，持續緊盯庫存調整問題。

黃文芳說，目前下游展望的確較為謹慎，但未看到客戶大規模去庫存，公司在手訂單高、需求樂觀，部分客戶下單已到明年底，預計明年營收仍將較今年成長，不過因產品組合緣故，獲利約與今年持平。

仲琦今同步公布 10 月營收 11.56 億元，月減 4.17%、年減 59.55%；累計前 10 月營收 97.98 億元，年增 21.7%。

仲琦過往市場主要以北美為主，隨著 2021 年成長逐漸放緩後，啟動多市場策略布局，並逐步在今年發酵，公司表示，北美將持續導入新產品 (WIFI-7、PON 等)，並同時加強歐亞、中南美市場拓展，創造規模經濟。

另外，仲琦也擴大客戶範圍，走出過去主攻有線電視營運商模式，透過與明泰合作推出 PON、GPON 等產品，成功獲得固網營運商青睞，同時公司也推出 5G 小基站產品，搶攻行動網路營運商市場。