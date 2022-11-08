盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至74.5元，漲幅達7.04%

敦泰(3545-TW)08日09:20股價上漲4.9元，報74.5元，漲幅7.04%，成交4,738張。

敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。

近5日股價上漲1.61%，台灣加權指數上漲2.12%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-32 張
  • 外資買賣超：-445 張
  • 投信買賣超：-208 張
  • 自營商買賣超：+621 張
  • 融資增減：+85 張
  • 融券增減：+477 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.99%

$11,699

原投組報酬率

+11.39%

$11,139

投組標的成分

  • 40%

    王品

    2727

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    宏大

    8932

  • 10%

    晶宏

    3141

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞