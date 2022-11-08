盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至74.5元，漲幅達7.04%

敦泰(3545-TW)08日09:20股價上漲4.9元，報74.5元，漲幅7.04%，成交4,738張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價上漲1.61%，台灣加權指數上漲2.12%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：-445 張
- 投信買賣超：-208 張
- 自營商買賣超：+621 張
- 融資增減：+85 張
- 融券增減：+477 張
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