盤中速報 - 台船(2208)急拉2.03%報17.45元，成交1,422張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.03%，07日09:04報17.45元，成交1,422張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價上漲12.24%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲1.72%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+486 張
  • 外資買賣超：+509 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-25 張
  • 融資增減：-288 張
  • 融券增減：+160 張

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