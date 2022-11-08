〈貴金屬盤後〉美元疲軟 金價漲至近四周以來高點 

拜美元疲軟之賜，黃金期貨周一 (7 日) 再度上漲，攀抵近四周高點，銅期貨價震盪走低，回吐一部分上周因中國需求有望反彈所帶動的漲幅。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 3.90 美元或 0.2%，報每盎司 1680.50 美元，是 10 月 11 日以來最高價。

多重因素影響周一金價，包括美元略微拉回，ICE 美元指數 (DXY) 周一下跌 0.7% 至 110.13。另外，有報導指出，關於中國國家主席習近平考慮鬆綁防疫清零政策的說法，還不到時候。

貴金屬自美國上周五公布好壞參半的非農就業報告以來，已經連漲兩天。美國 10 月非農就業新增 26.1 萬人，但失業率從 3.5% 上升到 3.7%。

ICICI 銀行分析師預測，在美國本周五公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 之前，金價將持續遊走在 1600 至 1700 美元之間。

但一些分析師認為，鑑於金價持續保持在上周觸及的多個禮拜高點，或許代表黃金短期底部已經浮現。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，金價除了周一小漲以外，更重要的是保持著上周五的強勁漲勢，包括上周出現的多頭技術指標。

美國聯準會 (Fed) 上周連四度升息 3 碼 (75 個基點)，接下來升息速度可能會慢一點，但利率將升得比 9 月預測高。

儘管如此，Sprott 市場策略師 Paul Wong 說：「當市場焦點從利率 / 通膨衝擊，轉向衰退 / 金融穩定恐懼，這對黃金來說是較有利的環境。」

Wong 表示，市場今年一整年的話題都是升息和通膨。直到最近才開始把央行激進升息的中長期後果反映在價格上，包括經濟衰退、金融穩定受影響等潛在挑戰。

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