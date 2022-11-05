〈能源盤後〉中國可望終結清零政策 WTI突破每桶140美元 登1個月高點

原油期貨價格周五 (3 日) 收高，WTI 原油價格突破每桶 90 美元，收登一個月最高點，係因市場多頭權衡中國可能很快就要放寬防疫限制以及允許經濟增長復甦的跡象。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.44 美元或 5%，收每桶 92.61 美元，本周漲幅 5.4%，為 10 月 7 日以來最近月期貨最高收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.90 美元或 4.1%，收每桶 98.57 美元，本周收漲 5.1%，且登上 8 月 30 日以來最高點。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.7348 美元，本周上漲 6.7%。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 3.9148 美元，本周上漲 4.5%。

12 月交割的天然氣價格大漲 7.1%，收每百萬 Btu 6.40 美元。近日天然氣期貨價格相當波動，曾跌至每百萬 Btu 5.893 美元低點，本周卻又收高 12.6%。

市場驅動力

市場持續臆測中國將放寬防疫限制，此情緒提供原油支撐力。

SIA 財富管理公司首席市場分析師 Colin Cieszynski 指出，因中國可能重新開放的報導傳出後，許多「對中國高敏的市場」一夜之間開始反彈，包括石油、銅和恆生指數 (飆升 5% 以上)。

《華爾街日報》周五報導，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光 (Zeng Guang) 在一次會議上表示，明年中國防疫政策將有實質性變化。目前中國對待新冠疫情採「清零」政策，因此令多處城市和地區屢遭封控，一直是抑制 2022 年原油價格的主因之一。

SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 表示，油價獲得支撐，係因「交易者終於認為中國更偏向是明年某時點經濟重啟時需求上行的驅動力，而不是當前需求疲軟的增量驅動因素。換句話說，清零政策盡頭看到的曙光比現下的悲觀前景更具吸引力。」

Cieszynski 表示，美國就業報告發布後，美元開始回落，消除了以美元計價的大宗商品價格的巨大阻力，令大宗商品再獲提振。美國就業報告顯示，上個月時薪成長下降，意味著「來自通膨關鍵組成部分的鷹派壓力可能正在減弱。」

與此同時，《華爾街日報》報導稱，美國及其盟國已對 12 月 5 日生效的新制裁內容達成協議，即俄羅斯石油價格上限的石油銷售類型。

根據報導，海運的俄羅斯石油只有在首次向陸上買家出售時才會受到限制，這意味著轉售不會受限。在海上進行的俄羅斯石油中間交易仍將受到限制，而汽油等精煉產品則不受價格上限規範。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報導指出：「俄羅斯過去曾警告，他們不會配合任何人為的價格上限，而寧願減產和降低出口量。這恐令市場進入供應不足的領域。」