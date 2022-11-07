Sweetgreen首度全美推出健康甜點Rice Krispies Treat

Sweetgreen (SG-US) 推出其 2014 年以來的第一款甜點 Rice Krispies Treats。

Crispy Rice Treat 從周一 (7 日) 開始在全美銷售，售價 2.95 美元。這款包裝甜品是由有機糙米、藜麥、小米和蜜棗焦糖製成。熱量為 190 卡路里和 6 克糖。

Sweetgreen 聯合創始人兼概念長賈門特 (Nicolas Jammet) 表示，該連鎖店著眼於可能進一步擴展甜點產品，「我們將繼續聽取客戶的意見，看看他們對第一個產品的反應如何。」

這家沙拉連鎖店之前唯一銷售過的甜點是冷凍優格 Sweetflow，在該公司成立的華盛頓特區分店中短暫出售。8 年前它停止銷售，轉而專注於在其菜單中添加更豐富的選項並推出線上訂購。

賈門特說，「大約在那個時候，到處都是冷凍優格店。」

Sweetgreen 也正在尋找提高銷售額的方法。該公司 8 月調降全年財測，理由是陣亡將士紀念日前後銷售開始放緩。即使如此，在價格上漲 6% 的推動下，其第 2 季同店銷售額仍成長 16%。

Sweetgreen 定周二 (8 日) 收盤後公布第 3 季業績。

本季至今，麥當勞 (MCD-US)、Chipotle (CMG-US) 和星巴克 (SBUX-US) 的銷售額均出現增加，代表隨著通貨膨脹壓縮預算，顧客仍願花錢購買更實惠的速食。即使連鎖店提高售價或推銷更優質的菜單產品也是如此。

為了創造新的甜點，Sweetgreen 邀請糕點廚師李文斯頓 (Malcolm Livingston II) 成為該公司第一位駐店廚師。李文斯頓此前曾擔任哥本哈根米其林三星級餐廳 Noma 的首席糕點師，Noma 於 2021 年被評為世界頂級餐廳。

Sweetgreen 股價今年來下跌 46%，市值降至 18.8 億美元。