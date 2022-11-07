〈台股盤前〉 指數站回萬三 何時完成築底上攻要靠成交量助陣

台股成功收復月線再度站回萬三關卡，投信認為，先前受美科技禁令影響的部份族群，部分在中國營運占比不高，先前超跌的族群近期也開始重新受到部分市場資金青睞，短線雖已站穩萬三，但因成交量萎縮，後續上攻力道還要再觀察。

安聯投信台股團隊表示，就評價面來看，大盤指數目前預估本益比不到 10 倍，已低於金融海嘯時期水準，股價淨值比 (P/B) 亦低於 10 年平均，由於股價已反應相當程度的不確定性，未來有機會逐步回歸產業及公司長期基本價值。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本周四美國將公布 10 月 CPI，目前市場預期將小幅下滑至 8.1%，而核心 CPI 年增率則可能再創新高，預期年底前要見到核心 CPI 明顯降溫趨勢較為不易。

但回顧 2000 年以來，每逢 CPI 飆升觸頂後隔年，科技類股會有出色表現，在今年通膨見頂，未來聯準會貨幣調控力道可望放緩步伐，12 月升息幅度預期 2 碼的可能性大增，不僅風險性資產的能見度有機會明顯提升，也有利於以科技業為經濟主動脈的台股企業獲利表現。

孫傳恕認為，雖然目前台廠企業獲利仍處於下修階段，2022 年整體企業成長年增率為 1.4%，進入 2023 年將由正轉負 - 6.2%，台灣總經指標也轉趨弱勢，然股市往往率先經濟領先反應，預料 2023 年第一季 GDP 將落底，台股明年走勢將呈現先蹲後跳，投資人於今年第四季低檔時，不妨開始布局明年具有成長性的相關產業。