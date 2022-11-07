盤中速報 - 緯創(3231)急拉2.1%報26.75元，成交5,626張

緯創(3231-TW)近5分K漲速2.1%，07日09:14報26.75元，成交5,626張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
緯創(3231-TW)近5日股價下跌1.74%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,287 張
- 外資買賣超：-7,207 張
- 投信買賣超：-12 張
- 自營商買賣超：+932 張
- 融資增減：+387 張
- 融券增減：-1 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.08%
$13,508
原投組報酬率
+27.05%
$12,705
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
10%
3289
10%