盤中速報 - 台燿(6274)急跌-2.2%報49.05元，成交998張

台燿(6274-TW)近5分K跌速2.2%，07日09:06報49.05元，成交998張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台燿(6274-TW)近5日股價上漲22.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲8.38%。櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,240 張
  • 外資買賣超：-2,389 張
  • 投信買賣超：+1,065 張
  • 自營商買賣超：+84 張
  • 融資增減：+1,187 張
  • 融券增減：+247 張

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