盤中速報 - 台燿(6274)急跌-2.2%報49.05元，成交998張

台燿(6274-TW)近5分K跌速2.2%，07日09:06報49.05元，成交998張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台燿(6274-TW)近5日股價上漲22.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲8.38%。櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,240 張
- 外資買賣超：-2,389 張
- 投信買賣超：+1,065 張
- 自營商買賣超：+84 張
- 融資增減：+1,187 張
- 融券增減：+247 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
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