盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉2.94%報10.45元，成交267張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速2.94%，02日13:19報10.45元，成交267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲0.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.32%。台灣加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+18 張
  • 外資買賣超：+19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-7 張
  • 融券增減：0 張

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