盤中速報 - 康控-KY(4943)急拉2.94%報10.45元，成交267張

康控-KY(4943-TW)近5分K漲速2.94%，02日13:19報10.45元，成交267張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲0.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.32%。台灣加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：+19 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-7 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
40%
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