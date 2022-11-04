盤中速報 - 長榮航(2618)股價大漲至25.0元，漲幅達7.07%

長榮航(2618-TW)04日13:30股價上漲1.65元，報25.0元，漲幅7.07%，成交64,519張。

長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。

近5日股價下跌1.68%，台灣加權指數上漲0.47%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-25,438 張
  • 外資買賣超：-26,766 張
  • 投信買賣超：-1,334 張
  • 自營商買賣超：+2,662 張
  • 融資增減：+1,694 張
  • 融券增減：-4,502 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.69%

$13,269

原投組報酬率

+24.88%

$12,488

投組標的成分

  • 40%

    晶睿

    3454

  • 20%

    嘉聯益

    6153

  • 20%

    新盛力

    4931

  • 10%

    虹堡

    5258

  • 10%

    群益華夏盛世基金-人民幣

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞