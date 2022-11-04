盤中速報 - 長榮航(2618)股價大漲至25.0元，漲幅達7.07%

長榮航(2618-TW)04日13:30股價上漲1.65元，報25.0元，漲幅7.07%，成交64,519張。
長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。
近5日股價下跌1.68%，台灣加權指數上漲0.47%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-25,438 張
- 外資買賣超：-26,766 張
- 投信買賣超：-1,334 張
- 自營商買賣超：+2,662 張
- 融資增減：+1,694 張
- 融券增減：-4,502 張
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