【盤中熱點】傳產護航指數，中小續強，集團作帳是什麼？

一、傳產護航指數跌勢收斂，中小續強

1. 傳產護航指數跌勢收斂：

即便國際股市再回落，但觀察台積電在本日有著開低走高的表現，加上傳產跳出來穩盤，觀察航運業的占比也相較於日前微幅上升，成為帶動本日指數跌勢收斂的要角，但目前預估量僅 1762 億，顯示買盤尚未明顯增溫，量能仍是當前市場最為關注的問題。

就漲跌貢獻排行來看，本日大盤漲點貢獻依序為 (2603-TW) 長榮、(1477-TW)聚陽、(2886-TW)兆豐金、(2880-TW)華南金，造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(1303-TW)南亞、(2317-TW)鴻海、(2412-TW)中華電。

就產業而言，如同上面所述，傳金扮演著撐盤要角，而令盤面有壓的主要仍以科技類股為主，但台股是以電子族群為主，傳金的上漲對指數收斂的力道會較小，因此電子股在尾盤跌幅能否進一步收斂，就是值得留意的方向。

2. 櫃買指數強勢，生技占比下滑中小個股續強

國際總經不確定引發國際資金的挪動，權值個股就容易成為拋售的對象，這也是台股積弱不振的關鍵因素之一，而在此氛圍下能代表內資信心的櫃買指數就會是盤面觀察重點，日前提及，利空族群已沒跌甚至部分個股反漲，而利多族群、題材激勵的個股如伺服器、矽智財、印刷電路板等個股表現亮眼，因此我們可以看到在指數受到壓抑時，櫃買指數反而相對強勢，而在今天的盤面中，櫃生技成交佔比相較於前幾日已經回歸平均水準，而這或能表示當前市場有認為「最壞情況已過」並回流電子展望明年的跡象，也因此未來提前落底或浮現轉機的族群，就可能成為近期盤面的重點，但當前年底將至，更重要的是「集團作帳」

二、集團作帳是什麼？

集團作帳行情，指的是集團公司，透過旗下企業交叉持股，或對市場釋出利多消息，拉抬股價以美化帳面的行為。其中又以年底的行情最大，相較於法人作帳行情，集團作帳行情較難捉摸。原因是沒有公開揭露資訊，因此只能以過去經驗來做彙整，但與投信相同的是，每季季底前會開始發動。

台股老牌集團包含：遠東、台積電、長榮、台塑、鴻海、聯電集團等，除此之外，往往引發市場話題的包括威盛、力晶、華新麗華、中美晶、國巨集團。

以中美晶集團為例，旗下 (5483-TW) 中美晶、(6488-TW)環球晶、(8086-TW)宏捷科在歷年 12 月上漲機率皆超過 6 成，平均漲幅逾 5%，在半導體景氣不佳的情況下，本年度是否能再度上演過去集團作帳的多方行情，就是大市震盪下可以留意的盤面方向。

傳產強勢 但電子股仍是重點

如同先提，以技術線圖來看當前指數仍處於一個區間震盪的格局，本日盤面主要是以傳產主導，但若指數要顯著收斂甚至是翻紅，則要留意如台積電、聯發科等個股是否有所表現。



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