盤中速報 - 其祥-KY(1258)股價大漲至22.5元，漲幅達7.66%

其祥-KY(1258-TW)04日11:58股價上漲1.6元，報22.5元，漲幅7.66%，成交458張。

其祥-KY(1258-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為雞隻飼養。雞隻加工處理及販賣。冷凍肉品及調理食品買賣。

近5日股價上漲3.72%，櫃買指數上漲3.85%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-65 張
  • 外資買賣超：-65 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-2 張
  • 融券增減：0 張

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