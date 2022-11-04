盤中速報 - 其祥-KY(1258)股價大漲至22.5元，漲幅達7.66%

其祥-KY(1258-TW)04日11:58股價上漲1.6元，報22.5元，漲幅7.66%，成交458張。
其祥-KY(1258-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為雞隻飼養。雞隻加工處理及販賣。冷凍肉品及調理食品買賣。
近5日股價上漲3.72%，櫃買指數上漲3.85%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-65 張
- 外資買賣超：-65 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-2 張
- 融券增減：0 張
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