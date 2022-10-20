盤中速報 - 其祥-KY(1258)股價急跌至20.0元，跌幅達7.19%

其祥-KY(1258-TW)20日10:12股價下跌1.55元，報20.0元，跌幅7.19%，成交681張。

其祥-KY(1258-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為雞隻飼養。雞隻加工處理及販賣。冷凍肉品及調理食品買賣。

近5日股價下跌2.27%，櫃買指數下跌1.86%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-89 張
  • 外資買賣超：-71 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張
  • 融資增減：-27 張
  • 融券增減：+1 張

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