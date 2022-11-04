盤中速報 - 貿聯-KY(3665)急拉2.55%報261.0元，成交188張

貿聯-KY(3665-TW)近5分K漲速2.55%，04日09:08報261.0元，成交188張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
貿聯-KY(3665-TW)近5日股價上漲0.99%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌1.08%。台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-25 張
- 外資買賣超：+828 張
- 投信買賣超：-853 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+33 張
- 融券增減：-76 張
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投組標的成分
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