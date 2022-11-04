〈能源盤後〉擔憂Fed過度升息引發經濟衰退 美元走強 原油收低

原油期貨價格周四 (3 日) 收低，WTI 原油期貨價格 3 個交易日來首次下降，係因市場擔心美國聯準會 (Fed) 激進收緊貨幣恐讓經濟陷入衰退。美元強勢同樣也令美元計價的原油價格承壓。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.83 美元或 2%，收每桶 88.17 美元。該期貨前一日收在每桶 90 美元，為 10 月 10 日以來最高收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.49 美元或近 1.6%，收每桶 94.67 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.6939 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.1%，收每加侖 3.8653 美元。

12 月交割的天然氣價格下跌 4.7%，收每百萬 Btu 5.975 美元。近日天然氣期貨價格相當波動，周一大漲 12% 後，周二又回跌 10.1%，周三再反彈收高 9.7%。

市場驅動力

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，市場擔憂「Fed 對利率恐怕做得太多，而不是做太少」的情緒增強，這令經濟陷入衰退。

「由於潛在需求受到打擊，原油價格前景尤其悲觀，而美元走強則進一步施壓美元計價的原油價格。」他說。

Fed 周三主要利率上調 75 個基點或 0.75 個百分點，符合市場預期，其發布的政策聲明則被解讀為 12 月會議升息幅度可能下降的訊號。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在隨後新聞發布會上表示，未來會議上可能還會小幅升息，現在談論暫停升息還太早了，且利率峰值將高於 Fed 此前預期，該利率也可能將維持高位一段時間，同時因為通膨居高不下，經濟軟著陸的道路已經變窄。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「Fed 引發廣泛風險資產的拋售，無疑縮限石油的上行興趣。由於對經濟衰退的擔憂令投資者卻步，WTI 原油價格不太可能在每桶 90 美元以上還有多少動能。」

美國 10 月 ISM 服務業 PMI 下月降至 54.4%，觸及 2020 年美國經濟封鎖以來的最低水準。

Fed 決議後，美元應聲大漲。ICE 美元指數上升 1.4%，該指數今年迄今已上升近 18%。美元走強對美元計價的大宗商品價格不利，因這會削弱非美元買家對大宗商品的興趣。

儘管如此，Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 指出，最近幾周油價一直呈上漲趨勢，因為「市場再次預期中國未來幾個月將重新開放、俄烏戰爭和中東局勢緊張情緒升溫」這些因素提供原油支撐力，以及原油跌至每桶 70 美元時，美國將出手回補戰略石油儲備 (SPR) 的承諾。

「全球經濟前景不明確，且經濟衰退擔憂越來越強烈，目前將 WTI 價格限制在偏低的 90 多美元的價位，但由於供應擔憂，隨著時間接近年底，上行風險浮現。」

與此同時，隨著商品交易的持續波動，天然氣期貨價格繼前一日大漲後又下跌 5% 以上。

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (10/28 止) 美國國內天然氣供應量增加 1070 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量增加 950 億立方英呎。



