〈台驊法說〉庫存去化+迎出貨旺季 運價有望止跌回升

台驊投控 (2636-TW) 董事長顏益財今 (3) 日表示，隨著廠商庫存持續消化，終端需求逐步增加，加上中國出貨緩步提升，預期年底、春節前傳統出貨旺季帶動下，運價將有機會見到止跌或回升。

顏益財指出，美西運費每 FEU (40 呎標準櫃) 已跌破 2000 美元，美東則仍有 5000-6000 美元水準，市況相對穩健，不過近期美西航線跌幅也有所收斂，主因許多非 3 大聯盟成員紛紛退出市場，聯盟成員持續採取減班、併班等方式減少供給，帶動運價跌幅逐漸縮小。

顏益財認為，相較遠洋航線，近洋航線運價反而更需擔心，隨著遠洋航線放緩出現閒置船舶，航商便會轉往部屬近洋航線，導致近洋線運價更具壓力。

台驊投控則表示，今年可望賺進兩個股本，未來將深耕亞洲市場、持續擴大運貨量，目標明年繼續透過規模經濟策略，除了本業發展，將採併購策略，尋找有機會的標的危機入市，擴大綜效﹑帶動營運成長。

顏益財表示，公司也針對地緣政治建立雙營運總部，分散營運風險，上海總部未來針對中國市場，台北總部則聚焦美國、歐亞等非中國市場，目標三年將非中國營收比重提升至 5 成。

台驊投控今日除了宣布庫藏股計畫以及股利政策外，董事會也通過授權董事長在未來一年內出脫航運相關股票，額度 30 億元 。